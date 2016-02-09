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    Вице-президент «Барселоны»: «Неймар не покинет наш клуб»

    Вице-президент "Барселоны" Карлес Вилларуби исключил уход из команды нападающего Неймара. Напомним, ранее сообщалось о возможном переходе бразильца в "Реал", а также о том, что им интересуется "Манчестер Сити".

    "Есть много клубов, желающих видеть Неймара у себя. Тем не менее, футболист чувствует себя счастливо в "Барселоне", так что, мы не переживаем по этому поводу. Пускай наши болельщики чувствуют себя спокойно, бразилец не покинет "Барселону", – цитирует Вилларуби телеканал ТВ3.

    На счету форварда в этом сезоне 21 забитый мяч в 28-и встречах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2016 13:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 февраля 2016, 09:49

      Паспорт забрали?)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 9 февраля 2016, 15:17

      бабки не проблема

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 февраля 2016, 14:20

      Не сомневаюсь!

      0
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