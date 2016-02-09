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    Роналду третий раз в карьере получил награду лучшему бомбардиру Примеры

    Форвард "Реала" Криштиану Роналду в очередной раз удостоился награды лучшему бомбардиру чемпионата Испании, которая стала для португальца третьей в карьере.

    В прошлом сезоне испанского первенства португалец забил 48 голов в 35-ти матчах. Ранее он побеждал в номинации в сезонах-2013/14 и 2010/11.

    "Это прекрасная награда, и я получаю ее уже в третий раз. Мне очень повезло в жизни, и я благодарен болельщикам и "Реалу".

    Забивать голы важно, ведь это приносит победы, поэтому я стараюсь делать это в каждом матче. И мне нравится этим заниматься.

    Ну, а теперь нам надо постараться завоевать и командные трофеи, в том числе выиграть еще одну Лигу чемпионов", – сказал Криштиану Роналду.

    Источник: Marca

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    09.02.2016 11:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16

      skinshow 13 февраля 2016, 22:54

      браво бис усрись

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 9 февраля 2016, 15:04

      За каждый гол ему вгоняет мороканец, кристина мотивирован.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 февраля 2016, 14:22

      Утешительный приз, ага.

      1
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      Рейтинг: +11

      Vova1988pere 9 февраля 2016, 12:26

      Это еще раз говорит о том, что для него индивидуальные трофеи важнее командных.

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Vova1988pere 9 февраля 2016, 14:35

      Да что об этом говорит-то??? Что он получил приз? ему что, отказаться надо было или забивать меньше???

      -1
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