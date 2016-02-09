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    «Вест Хэм» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

    Сегодня состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Напомним, что в матче, проходившем в Ливерпуле, был зафиксирован ничейный результат (0:0), а сегодня командам предстоит переигровка.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Вест Хэм» – «Ливерпуль». Начало в 22:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2016 21:15
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