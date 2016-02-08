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    Роналду сравнил чемпионаты Англии и Испании

    Нападающий "Реала" Криштиану Роналду провел параллель между английским и испанским футбольными первенствами.

    "Я в Испании уже шесть лет. До этого я шесть лет играл в Манчестере, это был отличный опыт. АПЛ — очень сильная лига, но для меня лучший чемпионат — Примера, так что быть здесь — большая честь для меня. Хочу поиграть в "Реале" еще пару лет, а там посмотрим. Обещаю делать все возможное для команды и выкладываться без остатка", — прокомментировал свою точку зрения португалец.

    Источник: Marca

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    08.02.2016 17:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 февраля 2016, 19:04

      и со слезами на глазах полетел в марокко ..в надежде утешения..

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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 февраля 2016, 18:50

      Рон сравнил свою английскую и испанскую зарплату и прослезился.

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