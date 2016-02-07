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    Шишкин: «Готовы дать бой «Фенербахче»

    Защитник "Локомотива" Роман Шишкин заявил, что команда подходит в полной боевой готовности к противостоянию с "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы, и готова дать бой турецкому коллективу.

    "Работаем в позитивном настроении. Первая игра не за горами, поэтому готовимся по полной.

    В составе "Фенербахче" много звезд, но у нас есть ребята, которые играли против футболистов такого уровня. Мы дадим бой", – сказал Шишкин.

    Напомним, первый поединок 1/16 финала против "Фенербахче" железнодорожники проведут 16-го февраля в Стамбуле. Ответная встреча состоится 25-го числа в столице России.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    07.02.2016 19:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 20:19

      Блин, один сказал, мол воевать не будем, другой - дадим бой! Вы уж там определитесь, ага.

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