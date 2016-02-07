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    «Гранада» - «Реал». Онлайн-трансляция

    В 23 туре испанской Примеры мадридский "Реал" съездит в гости к одному из аутсайдеров чемпионата "Гранаде". Под руководством Зинедина Зидана "сливочные" уверенно громят соперников на своем поле, а вот в гостях пока еще победить не удалось. За три последние гостевые встречи "королевский клуб" набрал лишь два очка. Сможет ли "Гранада" продолжить столь неприятную для мадридцев тенденцию?

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Гранада" – "Реал". Начало в 22:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2016 21:33
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