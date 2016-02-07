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    Де Бур: «Ван Гаал уйдет из «МЮ», если у него не получится попасть в Лигу чемпионов»

    Бывший полузащитник сборной Голландии Рональд Де Бур поделился своим мнением о перспективах Луи ван Гаала на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".

    "Луи лучше, чем кто либо понимает, что клуб статуса "Манчестер Юнайтед" должен как минимум квалифицироваться в Лигу чемпионов. Если у него это не получится, он знает, что это будет конец истории.

    В моих глазах Луи по-прежнему тренер топ-уровня, и он должен остаться в Манчестере. Но вся критика относительно того, как играет "МЮ" абсолютно заслуженна. Команда в сто раз лучше организована в этом сезоне по сравнению с прошлым, в тактическом плане "МЮ" также прибавил. Но игра команды по-прежнему не смотрится, особенно не хватает разнообразия впереди", - сказал Де Бур.

    Источник: Goal.com

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    07.02.2016 13:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 15:39

      Де Бур знает больше других? Он душеприказчик Гаала?

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