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    Ван Гаал: «Не верю в переговоры между «МЮ» и Моуринью»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал назвал спекуляциями сообщения в СМИ о переговорах между руководством "красных дьяволов" и экс-наставником "Челси" Жозе Моуринью.

    "Последние два месяца были очень трудными для моей жены, моих детей, моих внуков и моих друзей. Для меня тоже, но я могу справиться. В Голландии знают, что я слишком высокомерен, чтобы сомневаться в себе, но я также знаю, что какой бред создается обо мне. Я не верю, что ведутся переговоры между Жозе Моуринью и "Манчестер Юнайтед", - сказал ван Гаал.

    Источник: The Guardian

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    07.02.2016 09:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +34

      Ramzes228 7 февраля 2016, 13:47

      как насчет интересных статей, а не сплетен?

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    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 7 февраля 2016, 11:15

      но я также знаю, что какой бред создается обо мне.

      вы переводите в яндекс переводчике?? Тогда к учителю русского языка, который необходим вашим журналистам, наймите еще и переводчика. Невозможно читать уже, что ни статья-то какая-то ахинея!!

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