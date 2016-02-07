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    Мойес: «У меня были предложения из Китая»

    Бывший главный тренер "Реала Сосьедад" и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес признался, что получал предложения от китайских клубов, а также рассказал о своем будущем.

    "Мое сердце всегда было в Премьер-лиге, но предложения из Китая я тоже получал. Думаю, в следующем году у меня будет работа: я получил много возможностей после возвращения в Англию. Я хочу выбрать правильную работу – такую, которая радовала бы меня и которую я был бы способен выполнить. Мне нужно чувствовать, что могу тренировать именно так, как я хочу это делать.

    Если бы поступило хорошее предложение о работе в сборной, вряд ли бы я отказался, но на сегодняшний день речь идет о клубной работе", – сказал Мойес.

    Источник: BBC

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    07.02.2016 01:39
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