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    Ван Гаал: «В этом сезоне только «Кристал Пэлас» и «Арсенал» были лучше нас»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал пообщался с журналистами в преддверии матча 25-го тура АПЛ против "Челси".

    "Не стоит преувеличивать важность этого матча, однако я чувствую, что если мы обыграем "Челси", то чемпионат начнется заново. Но сделать это будет трудно, ведь под руководством Хиддинка они еще не проигрывали. Кэррик сказал мне – и я с ним согласен – что чемпионат еще не закончен ни для нас, ни для других команд.
    Я всегда говорил, что только "Кристал Пэлас" и "Арсенал" были лучше "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне", – сказал ван Гаал.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    05.02.2016 20:20
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54

      BloodBow 5 февраля 2016, 20:31

      "А Лестер так, на классе, 1 место держит"

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 февраля 2016, 20:23

      Это после винишка видимо сказано было

      4
      Ответить
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