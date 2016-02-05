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    «Валенсия» начала переговоры с Бенитесом

    "Валенсия" рассматривает возможность приглашения на должность главного тренера Рафаэля Бенитеса.

    Сообщается, что руководство клуба всерьез задумалось об увольнении нынешнего наставника Гари Невилла после сокрушительного поражения в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Барселоны" (0:7). Этот результат усилил недовольство Невиллом, который не одержал ни одной победы с момента своего прихода в клуб.

    По информации источника, "Валенсия" уже начала переговоры с Бенитесом.

    Источник: Skysports

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    05.02.2016 20:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 6 февраля 2016, 07:31

      Он уже столько раз показывал свой "царский уровень",что я удивляюсь когда ещё какой-либо клуб приглашает его работать...
      Надеюсь это утка,а беня пожизненно будет безработным тренером.

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    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 5 февраля 2016, 20:33

      Они созданы друг для друга

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