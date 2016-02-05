«Валенсия» начала переговоры с Бенитесом

Он уже столько раз показывал свой "царский уровень",что я удивляюсь когда ещё какой-либо клуб приглашает его работать...
Надеюсь это утка,а беня пожизненно будет безработным тренером.
"Валенсия" рассматривает возможность приглашения на должность главного тренера Рафаэля Бенитеса.
Сообщается, что руководство клуба всерьез задумалось об увольнении нынешнего наставника Гари Невилла после сокрушительного поражения в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Барселоны" (0:7). Этот результат усилил недовольство Невиллом, который не одержал ни одной победы с момента своего прихода в клуб.
По информации источника, "Валенсия" уже начала переговоры с Бенитесом.