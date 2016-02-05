«Валенсия» начала переговоры с Бенитесом

"Валенсия" рассматривает возможность приглашения на должность главного тренера Рафаэля Бенитеса.

Сообщается, что руководство клуба всерьез задумалось об увольнении нынешнего наставника Гари Невилла после сокрушительного поражения в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Барселоны" (0:7). Этот результат усилил недовольство Невиллом, который не одержал ни одной победы с момента своего прихода в клуб.

По информации источника, "Валенсия" уже начала переговоры с Бенитесом.