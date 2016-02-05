Маурисио: «Не исключаю, что придется выбирать между сборной России и Бразилии»

Полузащитник "Зенита" Маурисио заявил, что не исключает того факта, что ему придется выбирать между сборной России и Бразилии.

– Российский паспорт – это самоцель? В сборную Бразилии не надеетесь попасть?

– Я очень хочу попасть на чемпионат мира, я мог бы этого добиться. Все футболисты в "Зените" играют за сборные, и легионеры, и русские. Мне нужно работать, сделать шаг вперед, сыграть в Лиге чемпионов. И тогда, быть может, на меня обратят внимание и тренеры сборной Бразилии. Но для этого именно команда должна добиваться успехов. Сначала – клуб, потом – Маурисио. Если я играю хорошо, и в том числе благодаря этому выигрывает команда – все возможно.

– То есть, не исключаете для себя, что выбирать придется между Россией и Бразилией?!

– Да-да.

– И каким был бы выбор?

– Пока рано об этом.