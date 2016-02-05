Роналдиньо: «Месси – лучший в истории? Разве что после меня»

просто если бы его время зм был бы таким призом зрительских симпатий то он бы парочку явно получил )) хотя в то время притендентов явно больше было ))
Легенда "Барселоны" Роналдиньо признался, что он был бы не против ухода Неймара в "Реал".
"Я был бы рад, если бы он и дальше выступал за "Барселону", но ему следует поступать так, как велит сердце.
Месси – лучший в мире? Разве что после меня (смеется).
В современном футболе сейчас время Месси, Неймара и Суареса, но в мое время было больше претендентов.
Шучу. Я играл с Это’О, Жюли, Ларссоном… если я их не упомяну, тогда кто?" - цитирует Роналдиньо fourfourtwo.com.