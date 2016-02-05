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    Роналдиньо: «Месси – лучший в истории? Разве что после меня»

    Легенда "Барселоны" Роналдиньо признался, что он был бы не против ухода Неймара в "Реал".

    "Я был бы рад, если бы он и дальше выступал за "Барселону", но ему следует поступать так, как велит сердце.

    Месси – лучший в мире? Разве что после меня (смеется).

    В современном футболе сейчас время Месси, Неймара и Суареса, но в мое время было больше претендентов.

    Шучу. Я играл с Это’О, Жюли, Ларссоном… если я их не упомяну, тогда кто?" - цитирует Роналдиньо fourfourtwo.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2016 07:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 февраля 2016, 14:37

      просто если бы его время зм был бы таким призом зрительских симпатий то он бы парочку явно получил )) хотя в то время притендентов явно больше было ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      F-50 5 февраля 2016, 18:41

      После тебя факт,вы лучшие....не факт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Русти4ке 5 февраля 2016, 17:50

      Бред!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 5 февраля 2016, 13:39

      Первый раз вижу такие высказывания с его стороны даже в шутку. :D

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      anacarp 5 февраля 2016, 11:34

      так и есть рони лучшим был

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 5 февраля 2016, 11:01

      Роналдиньо в своё время был хорош!

      2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 февраля 2016, 09:32

      роналдинье 2-3 сезона хороших провел , а месси уже 8-9

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Barsuk52 5 февраля 2016, 12:46

      Вот в этом уровень футболиста и заключается, в стабильности своего высокого уровня!
      А по пижониться для зарплаты и Кокорин умеет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > 5 февраля 2016, 13:37

      Куда его оставить? ему с Дзюбой ЧМ 2018 выигрывать ))
      Оставить в покое можно Аршавина.

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