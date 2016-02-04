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    Бабаев: «Рома» была готова отпустить Думбия куда угодно, но не в ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об уходе нападающего Сейду Думбия.

    "Мы сделали даже больше, чем могли. Но позиция "Ромы" была сверхпринципиальной – куда угодно, только не в ЦСКА. Видимо, римляне опасались, что потом Думбия уже вообще никуда не захочет уходить. Насколько я знаю, предложение "Ньюкасла" устроило "Рому". Плюс там была опция выкупа, что для римлян было очень важно. Думбия сделал всe от себя зависящее, чтобы остаться у нас. Но выбор у него, по сути, остался таким: либо сидеть на скамейке в "Роме", либо играть в "Ньюкасле", - сказал Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2016 16:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 4 февраля 2016, 23:42

      Плакса вакса...

      1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 4 февраля 2016, 21:16

      Не надо придумывать гендиректору о его "стараниях"-игрок сам заявил,что всегда хотел играть в АПЛ (как и большинство легионеров из африканских стран)!

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 февраля 2016, 17:44

      Походу Бабаев забыл, что конюшня сама продала Роме Думбия за приличные деньги. С какой стати Роме соглашаться на то, чтобы её игрок за так продолжал играть у Гинера?

      -3
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      Рейтинг: +695

      fan-man 4 февраля 2016, 16:55

      Все мечтают играть в Англии. Засветился и перекупят. Вон он как лихо ман сити навтыкивал в лиге чемпионов

      3
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