Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Минспорта РФ: «Бюджет чемпионата мира-2018 защищен от сокращения»

    Бюджет чемпионата мира-2018 сокращен не будет. Об этом 4 февраля сообщила заместитель министра спорта РФ Наталья Парщикова.

    "Бюджет чемпионата мира по футболу защищен, по нему сокращения не ведутся. Нужно понимать, что бюджет мероприятия – это не только деньги России, но и деньги ФИФА. Россия тратит на подготовку и строительство стадионов, обеспечение безопасности. Принимающая сторона обязана обеспечить безопасность и сама решает, сколько на это тратить", – сказала она.

    Напомним, что на организацию мирового первенства выделен бюджет в 631,5 миллиарда рублей.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2016 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11