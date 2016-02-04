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    Заммер: «Против «Баварии» есть заговор»

    Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Маттиас Заммер подозревает, что против его клуба есть заговор, который направлен на дестабилизацию команды.

    В частности, функционер прокомментировал слухи в СМИ о якобы пьющем Артуро Видале на тренировочном сборе и о напряженных отношениях Хосепа Гвардиолы с подопечными.

    "Именно на тренера и сваливают ответственность за все. Возможно, стараются делать Бундеслигу интереснее, используя "Баварию". Или же пытаются создать такую ситуацию, чтобы "Боруссия" Д приблизилась к "Баварии". На это я могу лишь сказать, что они добьются обратного. Мы как команда станем лишь сплоченнее", — сказал он.

    Источник: Bild

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    04.02.2016 08:50
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      Шредер777 5 февраля 2016, 20:18

      Дауны

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 февраля 2016, 09:09

      Прям как в камеди. Видаль пьет на тренировке! Скандалы! Интриги! Расследования! )))

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