Отец Неймара подтвердил, что зимой «Барселона» могла продать его сына за 190 миллионов

Отец бразильского форварда "Барселоны" Неймара подтвердил слухи о том, что в зимнее трансферное окно один из клубов предложил за его сына 190 миллионов евро, сообщает EFE.

Отметим, что при этом название клуба осталось в тайне. По версии источника, такую сумму за футболиста сборной Бразилии мог предложить лишь мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес предложил бразильцу пятилетний контракт с годовым окладом в 35 миллионов евро.