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    Отец Неймара подтвердил, что зимой «Барселона» могла продать его сына за 190 миллионов

    Отец бразильского форварда "Барселоны" Неймара подтвердил слухи о том, что в зимнее трансферное окно один из клубов предложил за его сына 190 миллионов евро, сообщает EFE.

    Отметим, что при этом название клуба осталось в тайне. По версии источника, такую сумму за футболиста сборной Бразилии мог предложить лишь мадридский "Реал".

    Ранее сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес предложил бразильцу пятилетний контракт с годовым окладом в 35 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2016 07:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 4 февраля 2016, 10:32

      бла бла бла..что ж не продали то..такой бред говорит

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