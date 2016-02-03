Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чемпионшип. «Дерби» и «Престон» голов не забили и другие результаты

    В матче 29-го тура Чемпионшипа "Дерби" и "Престон" не сумели поразить ворота друг друга – 0:0.

    В других матчах тура "Вулверхэмптон" разошелся миром с "Болтоном", "Ипсвич" одолел "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей" и "Бернли" поделили очки.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 29-й тур

    Вулверхэмптон – Болтон – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мейсон, 3; 2:0 – Генри, 77; 2:1 – Силва, 81; 2:2 – Добби, 89.

    Дерби – Престон – 0:0 (0:0)

    Ипсвич – Рединг – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фрейзер, 57; 1:1 – МакКлири, 69; 2:1 – Питман, 89.

    Шеффилд Уэнсдэй– Бернли – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Грей, 3; 1:1 – Ли, 48.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2016 01:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11