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    Венгер в шоке от травмы Росицки

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер потрясен травмой чешского полузащитника Томаша Росицки.

    "Никто в клубе не может понять, что случилось. Я дал указание Томашу разминаться сразу после перерыва. Он добросовестно выполнил это, сделал несколько ускорений. Затем он вышел на поле и травмировался уже через 3 минуты. Я был впечатлен его игрой, так как технически он показал очень высокий уровень. Росицки разминался 20 минут и теперь он очень расстроен. Томаш является отличным игроком, но за свою карьеру получил огромное количество травм. Надеюсь, что он вскоре вернется в строй", - сказал Венгер.

    Стоит отметить, что поединок Кубка Англии против "Бернли" стал для Росицки первым за последние 5 месяцев, которые он также пропустил из-за травмы. Сроки восстановления игрока составят около месяца.

    Источник: Goal.com

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    02.02.2016 15:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 2 февраля 2016, 17:56

      я думал он уже закончил...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Milaninho 2 февраля 2016, 17:41

      Пора заканчивать

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 2 февраля 2016, 17:07

      Всегда жаль таких футболистов, как Росицки, Росси, например. Талантливые, техничные и умные, но не везёт с травмами

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 16:09

      Не увидел ни шока, ни потрясения, ага. Венгер - в недоумении.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 2 февраля 2016, 16:01

      Здоровья Томаш)

      4
      Ответить
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