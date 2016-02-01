Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Официально: Гвардиола возглавит «Манчестер Сити»

    Руководство "Манчестер Сити" официально объявило о том, что нынешний главный тренер команды Мануэль Пеллегрини в конце сезона попрощается с "горожанами".

    На смену ему придет испанский специалист Хосеп Гвардиола, который в данный момент является наставником мюнхенской "Баварии". Контракт с испанцем будет рассчитан на 3 года.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2016 16:21
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 февраля 2016, 21:28

      Интересно будет понаблюдать за МС,а если МЮ подпишет Особенного,вот будет зрелище!Пускай Моуриньо не ставит остроатакующий футбол,но за противостояниями этих тренеров многие будут смотреть с удовольствием.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 1 февраля 2016, 21:02

      Вот где действительно придется подтвердить свою квалификацию

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 1 февраля 2016, 20:48

      А отступные сколько они интересно прописали? А то когда он опозорится через год, его ж увольнять придется! Лямов 50 шейхи ему отгребут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 1 февраля 2016, 19:36

      Надо Баварии возвращать Юппа Хайкенса)))...Карло может и не помочь)))...Для Юве может и положительно повлиять...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      sergybest 1 февраля 2016, 19:02

      а логотип-то на соглашении старый )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 февраля 2016, 18:18

      В МЮ по моему интереснее его было бы посмотреть

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      Marchen > Asbjorn 2 февраля 2016, 16:00

      согласен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      vaden 1 февраля 2016, 17:21

      Поздравляю че! Хоть и давно было известно, но все равно рад за горожан. Вроде бы команда норм, а периодически сливает цска и прочим...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 февраля 2016, 16:39

      Как говорится - новый вызов! Будем посмотреть на результат, ага.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 1 февраля 2016, 16:24

      Прикольно!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11