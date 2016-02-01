Официально: Гвардиола возглавит «Манчестер Сити»

Руководство "Манчестер Сити" официально объявило о том, что нынешний главный тренер команды Мануэль Пеллегрини в конце сезона попрощается с "горожанами".

На смену ему придет испанский специалист Хосеп Гвардиола, который в данный момент является наставником мюнхенской "Баварии". Контракт с испанцем будет рассчитан на 3 года.