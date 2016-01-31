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    Созин: «Зенит» собрал все сливки»

    Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о переходе нападающего "Динамо" Александра Кокорина в "Зенит".

    "Переход Александра Кокорина в "Зенит" это плюс для команды из Санкт-Петербурга и национальной сборной. Учитывая лимит на легионеров, петербуржцы выиграют от этого трансфера. В России больше некого брать из нападающих, в атаке играют одни иностранцы.

    По меркам нашего чемпионата, Кокорин хороший и добротный футболист, но команда укомплектована, там нет пустых мест, ему будет тяжело вписаться. Возможно, что мы увидим форварда на позиции Данни. "Зенит" вообще собрал все сливки! Связка Кокорин, Дзюба и Халк – лучшее нападение в РФПЛ на данный момент. По крайней мере, по именам", – отметил Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.01.2016 17:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 20:53

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      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 31 января 2016, 20:30

      Весенние игры покажут,какого качества эти "сливки"!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 31 января 2016, 18:25

      дождутся они, когда смогут сыграть на WC-Арена???

      -2
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      Рейтинг: -2

      paqa63 31 января 2016, 18:14

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в хоккее, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - Fixedkhl.com

      -2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 31 января 2016, 17:45

      Вот именно, что только по именам

      2
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