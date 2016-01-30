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    Гвардиола выпустил Боатенга на поле, зная о его травме

    Стали известны подробности о травме защитника "Баварии" Джерома Боатенга.

    Футболист получил повреждение паха на одной из тренировок. Наставник мюнхенцев Хосеп Гвардиола был в курсе этого, но все равно выставил Боатенга на матч чемпионата Германии против "Гамбурга" (2:1).

    В итоге, Боатенг получил разрыв приводящей мышцы бедра и теперь пропустит не менее трех месяцев.

    Стоит отметить, что подобная ситуация произошла в "Баварии" и в прошлом году. Тогда Гвардиола выпустил на поле не до конца восстановившегося полузащитника Франка Рибери и француз усугубил травму.

    Источник: TZ

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    30.01.2016 19:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      anacarp 30 января 2016, 22:50

      физрук точно всегда так знал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 30 января 2016, 21:48

      топ тренер

      0
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