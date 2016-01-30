Ташуев: «Хотим сохранить Мельгарехо в «Кубани»

Наставник "Кубани" Сергей Ташуев признался, что хочет сохранить хавбека Лоренцо Мельгарехо в команде, несмотря на разговоры о его вероятном переходе в "Спартак". По его словам, парагваец может возобновить тренировки в составе желто-зеленых на втором зимнем сборе.

"Я в курсе всех разговоров. Есть вероятность, что Лоренцо вернется и приступит к работе с командой уже на втором сборе.

Хотим ли мы его сохранить? Конечно! Это игрок высокого уровня, лучший бомбардир", – заявил Ташуев.

В нынешней РФПЛ Мельгарехо принял участие в 16-ти встречах, записав на свой счет восемь мячей и два голевых паса.