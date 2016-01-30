Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ольссон поддержал Рондона

    Защитник "Вест Бромвича" Йонас Ольссон выразил поддержку своему одноклубнику Хосе Соломону Рондону. По мнению шведского футболиста, форварду необходимо время для адаптации в АПЛ.

    "Я по себе знаю, что когда приезжаешь в Англию из зарубежного чемпионата, необходимо некоторое время, чтобы адаптироваться к этой лиге. Английский чемпионат очень отличается от любой другой лиги. Знаю, что он приехал из России, но откуда бы вы не приехали в АПЛ — это совсем другое.

    Игрокам из-за рубежа обычно необходимо обосноваться в социальном плане и адаптироваться к футболу. Как правило, второй сезон получается лучше, независимо от первого", — сказал Ольссон в интервью Birmingham Mail.

    После перехода в АПЛ Рондон сыграл 22 матча, в которых отметился четырьмя голами.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.01.2016 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11