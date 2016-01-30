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    Симеоне: «Среди болельщиков клуба нет раскола относительно Торреса»

    Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне уверен, что болельщики "матрасников" всегда будут любить нападающего Фернандо Торреса.

    "Среди болельщиков клуба нет раскола относительно Торреса. Для людей важно, чтобы команда побеждала. Они не перестают любить Луиса Арагонеса, которого уже нет в живых. И они продолжают любить Кико, который уже не играет. Люди всегда любят своих футбольных кумиров. Фернандо будет таким всегда. Так что я не думаю, что среди болельщиков есть раскол", — говорит Симеоне.

    Ранее стало известно, что Торрес не входит в планы наставника на следующий сезон.

    Источник: AS

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    30.01.2016 06:46
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