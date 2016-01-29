Нету: «Мы тоже обсуждаем новости о трансферах китайских клубов»

Защитник "Зенита" Луиш Нету прокомментировал активную трансферную политику китайских клубов.

"Мы это тоже обсуждаем. Каждый день же пишут, что вот один, другой отправились туда. Это новый рынок. Раньше все уезжали в Катар, Дубай, США, а теперь вот появилось новое направление. Конечно, они платят очень много, и не думаю, что это очень нормально, но все об этом говорят, да. Никакого специального мнения на этот счет у меня нет, но правда в том, что когда футболисты едут в такие места, то, разумеется, привлекают их в первую очередь хорошие контракты", – сказал Нету.