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    Лингард: «Все еще привыкаю к роли защитника»

    Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард признался, что ему непросто привыкнуть к своей новой роли в клубе.

    Лингард привык играть в атаке, но в последнем матче главный тренер Луи ван Гаал поставил его в защиту.

    "Я играл в защите перед началом сезона, и во время своей дебютной игры. Надо адаптироваться.

    Я играл слева и справа, однако к позиции в обороне надо привыкнуть. Я старался атаковать как можно чаще, но так приходиться думать и о своих воротах.

    Крайний защитник должен находить правильный баланс между атакой и обороной", - сказал Лингард.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    29.01.2016 15:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -6

      zwoko 29 января 2016, 21:34

      Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 января 2016, 15:59

      Ван Галл из ума выжил, да и вообще мода переводить атакующих хавов в защиту- идиотизм

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      Рейтинг: +65

      DenMih > Asbjorn 29 января 2016, 19:48

      и Руни он чуть ли не в ворота запихнул...

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