Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пирс возобновил игровую карьеру в возрасте 53 лет

    Бывший футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Стюарт Пирс возобновил свою игровую карьеру в возрасте 53 лет.

    Пирс подписал контракт на один матч с клубом "Лонгфорд", который выступает в 13 по силе дивизионе Англии. Эту команду называют худшей в стране: в нынешнем сезоне "Лонгфорд" проиграл все 19 матчей, пропустив 183 гола и забив только три.

    "Мне стало интересно сыграть за клуб, который считается худшим в Англии. Последними моими тренерами были Кевин Киган, Руд Гуллит, Кенни Далглиш и Харри Реднапп, а теперь я буду работать под руководством Ника Доу", – сказал Пирс.

    Источник: Reuters

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.01.2016 23:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +238

      Громит 29 января 2016, 05:42

      Так у них 2 див больше нашей Пл зарабатывает.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 29 января 2016, 00:32

      Офигеть! 13 дивизион. Да да, третий особенно с трудом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 28 января 2016, 23:35

      13й дивизион... У нас 3 еле держатся...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11