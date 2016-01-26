Ван Гаал пытался уйти в отставку после матча с «Саутгемптоном»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал предлагал руководству клуба прекратить сотрудничество.

Сообщается, что на следующий день после поражения в матче 23-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (0:1) ван Гаал в беседе с исполнительным вице-президентом клуба Эдом Вудвордом выразил желание уйти в отставку, однако тот уговорил голландца остаться.

По сведениям источника, Вудворд не хочет менять тренера посреди сезона и предпочитает дать ван Гаалу возможность доработать до лета.