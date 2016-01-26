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    Ван Гаал пытался уйти в отставку после матча с «Саутгемптоном»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал предлагал руководству клуба прекратить сотрудничество.

    Сообщается, что на следующий день после поражения в матче 23-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (0:1) ван Гаал в беседе с исполнительным вице-президентом клуба Эдом Вудвордом выразил желание уйти в отставку, однако тот уговорил голландца остаться.

    По сведениям источника, Вудворд не хочет менять тренера посреди сезона и предпочитает дать ван Гаалу возможность доработать до лета.

    Источник: The Sun

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    26.01.2016 01:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +117

      Marchen 26 января 2016, 09:47

      не понимаю, почему его так держат!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      Marchen > russkiisergei 26 января 2016, 10:02

      инициатор сам специалист, никаких неустоек не будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 02:27

      Естественная реакция на неудачи.

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