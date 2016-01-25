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    Nike представил новые бутсы Ousadia Alegria

    Nike представил новые бутсы Ousadia Alegria, вдохновленные жизненным девизом Неймара. Название модели повторяет татуировки на лодыжках футболиста и его главные жизненные принципы. "Для меня "Alegria" ("счастье" — перевод с португальского) — это радость жизни и футбол, который я люблю больше всего на свете, — объясняет Неймар, — а "Ousadia" ("смелость") — внутренняя сила, толкающая на поступки, которых от меня никто не ждет".

    Паттерн для новых бутс нарисовал известный бразильский художник Бруно Биг (Bruno Big). "Я создал два разных рисунка, — рассказывает Бруно, — один для Ousadia, другой для Alegria. Это изображения сердца и руки: идея передана с помощью образов, а не напрямую. В этом ее красота".

    999 коробок с бутсами из холста Бруно будут доступны эксклюзивно в приложении Nike Football с 1 февраля.

    Коллекция Ousadia Alegria будет доступна в магазинах Nike в России с 4 февраля 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2016 18:04
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