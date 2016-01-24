Дикань: «У «Краснодара» и «Спартака» схожий стиль игры»

Вратарь "Краснодара" Андрей Дикань рассказал о приоритетных целях команды на этот сезон, а также порассуждал о сходствах между "горожанами" и "Спартаком", за который голкипер выступал с 2009-го по 2014-й годы.

"Что касается приоритетов "Краснодара" в нынешнем году, я считаю, что для футболиста не должно быть разницы, в каком турнире он играет, будь это Кубок России, Лига Европы или чемпионат. Каждый хочет одерживать победы в каждом отдельно взятом матче. Но если отвечать на вопрос конкретно, наверное, назову чемпионат России.

Если говорить о различиях и сходствах между "Спартаком" и "Краснодаром", прежде всего, это болельщики и история. "Спартак" – клуб старый, который имеет традиции и огромную армию фанатов, а "Краснодар" еще молодой клуб, у которого все впереди. Главное сходство, на мой взгляд, стиль игры, который был присущ "Спартаку" всегда. Сейчас "Краснодар" старается играть в комбинационный футбол, который нравится болельщикам. Я до сих пор общаюсь с болельщиками красно-белых, которые переживают за меня и говорят, что им бы хотелось, чтобы "Спартак" играл в такой же привлекательный футбол, в который играем мы", – сказал Дикань.