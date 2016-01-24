Гусев: «Широкова в клубе довели, «Спартаку» неправильно разбрасываться такими игроками»

Бывший футболист сборной России Ролан Гусев поделился своим мнением об уходе полузащитника Романа Широкова из "Спартака".

"Романа уже довели в клубе до этой ситуации. "Спартаку" разбрасываться такими игроками неправильно. Думаю, футболист решил уйти из столичного клуба из-за желания играть на чемпионате Европы, с его головой и опытом он найдет себя в другом клубе без особых проблем", – сказал Гусев.