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    Гусев: «Широкова в клубе довели, «Спартаку» неправильно разбрасываться такими игроками»

    Бывший футболист сборной России Ролан Гусев поделился своим мнением об уходе полузащитника Романа Широкова из "Спартака".

    "Романа уже довели в клубе до этой ситуации. "Спартаку" разбрасываться такими игроками неправильно. Думаю, футболист решил уйти из столичного клуба из-за желания играть на чемпионате Европы, с его головой и опытом он найдет себя в другом клубе без особых проблем", – сказал Гусев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2016 00:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 января 2016, 00:34

      Что этот конь может знать о ситуации в Спартаке. Пусть лучше вспомнит, как в матче ЦСКА - Динамо он линейного судью душил, ага.

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