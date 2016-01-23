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    Тейшейра: «Мной интересуются «Ливерпуль» и «Челси»

    Полузащитник "Шахтера" Алекс Тейшейра рассказал о том, что готов покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

    "Я бы хотел уйти этой зимой и поставил клуб в известность. Они получили хорошее предложение, и мы сейчас работаем над этим. Но если я не уйду сейчас, то сделаю это летом. Мы с семьей провели шесть лет в Европе с "Шахтером" и готовы переехать, я уже обсудил это с женой и дочерью. Я хочу перейти в большой чемпионат и знаю, что АПЛ очень сильна. Я готов к ней, там я смогу вырасти. Мной интересуются "Ливерпуль" и "Челси", но я еще не дал слово никому из них. Моя цель – попасть в большой клуб, чтобы пробиться в сборную Бразилии", – сказал Тейшейра.

    Источник: Goal.com

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    23.01.2016 21:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      SekatoR 24 января 2016, 01:14

      Чувак, давай в Ливерпуль, 3 бразика точно шороху наведут

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