Тейшейра: «Мной интересуются «Ливерпуль» и «Челси»

Полузащитник "Шахтера" Алекс Тейшейра рассказал о том, что готов покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

"Я бы хотел уйти этой зимой и поставил клуб в известность. Они получили хорошее предложение, и мы сейчас работаем над этим. Но если я не уйду сейчас, то сделаю это летом. Мы с семьей провели шесть лет в Европе с "Шахтером" и готовы переехать, я уже обсудил это с женой и дочерью. Я хочу перейти в большой чемпионат и знаю, что АПЛ очень сильна. Я готов к ней, там я смогу вырасти. Мной интересуются "Ливерпуль" и "Челси", но я еще не дал слово никому из них. Моя цель – попасть в большой клуб, чтобы пробиться в сборную Бразилии", – сказал Тейшейра.