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    Червиченко: «Вернуться в «Краснодар» было бы для Широкова идеальным решением»

    Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что идеальным местом продолжения карьеры для бывшего полузащитника красно-белых Романа Широкова мог бы стать "Краснодар".

    "Сразу сказал, что у "Спартака" и Романа Широкова ничего не получится. Это была бы потеря для команды, если бы футболиста использовали в полном объеме. Судя по тому, как ему доверяли, в его покупке было больше пиара, нежели реального желания сделать ставку на игрока. Разрыв контракта – оптимальный выход из ситуации для "Спартака" и Широкова.

    Идеальным решением для Романа было бы вернуться в "Краснодар". Не думаю, что недавнее приобретение Вячеслава Подберезкина может повлиять на это, по мысли и опыту ему еще далеко до Широкова", – отметил Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2016 16:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6876

      sochi-2013 23 января 2016, 17:08

      Теперь уже Краснодару нужно подумать, а нужно?

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