Червиченко: «Вернуться в «Краснодар» было бы для Широкова идеальным решением»

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что идеальным местом продолжения карьеры для бывшего полузащитника красно-белых Романа Широкова мог бы стать "Краснодар".

"Сразу сказал, что у "Спартака" и Романа Широкова ничего не получится. Это была бы потеря для команды, если бы футболиста использовали в полном объеме. Судя по тому, как ему доверяли, в его покупке было больше пиара, нежели реального желания сделать ставку на игрока. Разрыв контракта – оптимальный выход из ситуации для "Спартака" и Широкова.

Идеальным решением для Романа было бы вернуться в "Краснодар". Не думаю, что недавнее приобретение Вячеслава Подберезкина может повлиять на это, по мысли и опыту ему еще далеко до Широкова", – отметил Червиченко.