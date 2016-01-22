Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На Евро-2016 и в следующем сезоне ЛЧ будет использована технология автофиксации гола

    УЕФА одобрил использование технологии автоматической фиксации гола на чемпионате Европы 2016 года, а также на стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2016/17. Такое решение принято на сегодняшнем заседании исполкома организации.

    Сообщается, что система фиксации гола будет работать вместе с дополнительными судьями за воротами, которые будут следить за действиями игроков в штрафной площади и около нее.

    Компания-поставщик системы определения взятия ворот будет объявлена позже в установленном УЕФА порядке.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2016 19:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11