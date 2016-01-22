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    «Бешикташ» нацелился на Арбелоа

    Защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа может продолжить свою карьеру в «Бешикташе». Контракт 33-летнего испанца со «сливочными» истекает через полгода, и руководство турецкого клуба планирует воспользоваться этой ситуацией. Как сообщает источник, стамбульцы рассчитывают на то, что мадридцы более охотно пойдут на сделку в зимнее трансферное окно, учитывая фактор истекающего соглашения с игроком.

    В нынешнем сезоне Арбелоа лишь шесть раз выходил на поле в футболке «Реала». Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

    Источник: Skysports

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    22.01.2016 14:58
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