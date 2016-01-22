Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Торреса: «Фернандо получил невероятное предложение»

    Агент форварда мадридского "Атлетико" Фернандо Торреса Хосе Антонио Мартин объявил о том, что в ближайшее время его клиент попрощается с "матрасниками".

    "Торрес и Симеоне должны сесть и обсудить происходящее. Фанаты "Атлетико" не желают ухода Фернандо. У нас есть предложение, которое сделает Торреса самым богатым игроком в мире. Но есть детали. Все зависит от желания "Атлетико". Симеоне должен чeтко сказать, что рассчитывает на Фернандо. Болельщики хотят, чтобы контракт с ним был продлен, и не должно быть никаких сомнений, что это будет сделано", — сказал Мартин.

    В текущем сезоне Примеры Торрес сыграл 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

    Источник: Cadena Cope

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2016 05:59
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      jungler 24 января 2016, 01:24

      Скорее MLS

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 22 января 2016, 22:23

      Кубань что ли?Или Урал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 22 января 2016, 12:22

      Китай

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 22 января 2016, 12:07

      Анжи!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 22 января 2016, 10:29

      Агент Торреса: «Фернандо получил невероятное предложение от московского "Торпедо"»

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 22 января 2016, 08:50

      от Зенита

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 января 2016, 06:50

      Жалкая попытка выбить себе у Атлетико продление контракта...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11