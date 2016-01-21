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    Мини-футбол. В женский чемпионат ждет расширение

    21 января в офисе Ассоциации мини-футбола России состоялось совещание по вопросам проведения Чемпионата России по мини-футболу среди женских команд сезона-2016/17 гг. и развития всего женского направления футзала.

    Открывал совещание с участием представителей российских женских мини-футбольных клубов Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев, который подчеркнул необходимость развития женского направления мини-футбола в нашей стране, выраженного, прежде всего, в реформировании системы проведения главного женского клубного турнира – Чемпионата России. Руководитель АМФР в своeм обращении провeл параллель с Первенством России по мини-футболу среди мужских команд Высшей лиги, претерпевшим в текущем сезоне видимые преобразования, результатом которых стало расширение как географии первенства и числа его участников, так возросший уровень проведения соревнований.

    Затем старший тренер женских сборных команд России по мини-футболу Евгений Кузьмин выступил с отчeтом об итогах выступления национальной женской команды нашей страны на VI Чемпионате мира в Гватемале, где нашим девушкам покорился исторический рубеж в виде серебряных наград турнира, а следом руководителем Департамента профессионального мини-футбола и подготовки резерва АМФР Максимом Савенковым был представлен сам проект проведения женского Чемпионата России сезона 2016-2017 гг.

    Новый формат национального женского чемпионата предполагает разделение участвующих команд на две конференции, сформированные по территориальному признаку – «Западную конференцию» составят женские коллективы ЦФО, СЗФО и ПФО, а в состав «Восточной конференции» войдут представители Урала и Западной Сибири. Предполагается участие восьми женских команд в каждой из конференций. Соревнования будут проходить в два этапа. Первый – проводится в 2-4 круга внутри конференций, второй – решающая стадия состязаний между сильнейшими представителями «Запада» и «Востока». Возможно проведение второго этапа как в формате плей-офф с разъездами, так и в формате мини-турнира. Вопросы об организации судейства и инспектирования будущего Чемпионата России обозначил в своeм докладе глава судейского корпуса АМФР Николай Цаплин.

    Представленный Ассоциацией мини-футбола России проект женского Чемпионата России вызвал живую дискуссию и ряд вопросов среди участников прошедшего совещания, однако в процессе обсуждения представители клубов единогласно поддержали инициативу АМФР, обозначив высокие перспективы нового формата проведения национального женского чемпионата. На принятие окончательного решения о готовности к переходу на новую систему соревнований у представителей клубов остаeтся порядка двух месяцев. Повторное и более детальное обсуждение грядущих преобразований намечено на весну 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2016 20:18
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