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    Туран: «Мои лучшие друзья в команде — это Неймар, Алвес и Бускетс»

    Полузащитник "Барселоны" Арда Туран в интервью изданию Cadena Ser рассказал о своем отношении к партнерам по команде.

    "Иньеста — мой кумир, потрясающий игрок. Месси — лучший в истории, но Андрес бесподобен. Играть вместе с ним и смотреть за его действиями — это одно удовольствие. Когда играешь с Месси, то это другой футбол. Неймар на подходе, и скоро он станет новым Месси.

    Мои лучшие друзья в команде — это Неймар, Алвес и Бускетс. Суарес — заводила, Месси — спокойный парень, но он босс, а Неймар мне как брат. Никаких розыгрышей после моего прихода в команду мне не устраивали, поскольку они боятся, что я швырну в них бутсой!" — заявил турок.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2016 10:30
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