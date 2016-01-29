Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Приходи на жеребьевку «Кубка Легенд»

    31 января состоится официальная жеребьевка "Кубка Легенд". Как и в прошлом году, мероприятие пройдет на территории "Тойота Центр Внуково". Компания уже четвертый год подряд является официальным партнером турнира, сообщает legends.ru.

    В жеребьевке примут участие организаторы турнира, трехкратный чемпион России Руслан Нигматуллин, а также Дмитрий Булыкин, которые проведут процедуру жеребьевки. Ведущим церемонии жеребьевки станет спортивный комментатор Константин Генич.

    Методом слепого жребия сборные России, Италии, Германии, Португалии, Франции и cборная Звезд будут разбиты на две группы, каждая из которых будет состоять из трех команд. Сборная России и Португалии, как прошлогодние финалисты, будут разведены в разные группы.

    У всех гостей будет уникальная возможность получить автографы, сфотографироваться и пообщаться со звездами "Кубка Легенд"! Также каждый гость жеребьевки будет иметь возможность получить в подарок пригласительные билеты на матчи "Кубка Легенд".

    Мероприятие начнется в 15:00 на территории "Тойота Центр Внуково" по адресу: г. Москва, 24 км Киевского шоссе, стр. 8.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.01.2016 10:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 января 2016, 11:51

      хороший турнир

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 28 января 2016, 10:46

      А чё Панова не позвали?! Он в отличной форме, даже сыграть может. Да и Бубнова можно. А в команде противника - Кадыров в спортивных штанах, пианист Мацуев и Марадона, как лучший друг Кадырова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      plogtex 19 января 2016, 20:10

      Точные прогнозы, договорные матчи на www.safe-bet.info

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11