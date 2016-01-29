Приходи на жеребьевку «Кубка Легенд»

31 января состоится официальная жеребьевка "Кубка Легенд". Как и в прошлом году, мероприятие пройдет на территории "Тойота Центр Внуково". Компания уже четвертый год подряд является официальным партнером турнира, сообщает legends.ru.

В жеребьевке примут участие организаторы турнира, трехкратный чемпион России Руслан Нигматуллин, а также Дмитрий Булыкин, которые проведут процедуру жеребьевки. Ведущим церемонии жеребьевки станет спортивный комментатор Константин Генич.

Методом слепого жребия сборные России, Италии, Германии, Португалии, Франции и cборная Звезд будут разбиты на две группы, каждая из которых будет состоять из трех команд. Сборная России и Португалии, как прошлогодние финалисты, будут разведены в разные группы.

У всех гостей будет уникальная возможность получить автографы, сфотографироваться и пообщаться со звездами "Кубка Легенд"! Также каждый гость жеребьевки будет иметь возможность получить в подарок пригласительные билеты на матчи "Кубка Легенд".

Мероприятие начнется в 15:00 на территории "Тойота Центр Внуково" по адресу: г. Москва, 24 км Киевского шоссе, стр. 8.