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Приходи на жеребьевку «Кубка Легенд»

29 января 2016, 10:50
4

31 января состоится официальная жеребьевка "Кубка Легенд". Как и в прошлом году, мероприятие пройдет на территории "Тойота Центр Внуково". Компания уже четвертый год подряд является официальным партнером турнира, сообщает legends.ru.

В жеребьевке примут участие организаторы турнира, трехкратный чемпион России Руслан Нигматуллин, а также Дмитрий Булыкин, которые проведут процедуру жеребьевки. Ведущим церемонии жеребьевки станет спортивный комментатор Константин Генич.

Методом слепого жребия сборные России, Италии, Германии, Португалии, Франции и cборная Звезд будут разбиты на две группы, каждая из которых будет состоять из трех команд. Сборная России и Португалии, как прошлогодние финалисты, будут разведены в разные группы.

У всех гостей будет уникальная возможность получить автографы, сфотографироваться и пообщаться со звездами "Кубка Легенд"! Также каждый гость жеребьевки будет иметь возможность получить в подарок пригласительные билеты на матчи "Кубка Легенд".

Мероприятие начнется в 15:00 на территории "Тойота Центр Внуково" по адресу: г. Москва, 24 км Киевского шоссе, стр. 8.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (4)
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plogtex
1453223449
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Рулон Обоев
1453967201
А чё Панова не позвали?! Он в отличной форме, даже сыграть может. Да и Бубнова можно. А в команде противника - Кадыров в спортивных штанах, пианист Мацуев и Марадона, как лучший друг Кадырова.
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REDWHITE_
1454057507
хороший турнир
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