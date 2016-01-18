Эдуардо ищет новый клуб и не полетел на сбор «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо находится в поисках нового места работы и не полетел с командой на первый зимний сбор.

«Игрок занимается поиском новой команды. Он не поехал на сбор «Рубина». Существует вероятность, что игрок вернется в «Хоффенхайм». При этом нельзя исключать, что в случае, если Карлос Эдуардо не найдет себе новый клуб, он присоединится к «Рубину» на втором сборе», – утверждает источник.

Ранее сам Эдуардо отрицал возможность возвращения в «Хоффенхайм», откуда он в 2010 году перешел в «Рубин».