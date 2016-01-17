«Барселона» – «Атлетик». Онлайн-трансляция

Последний раз "Барселона" проигрывала еще в сентябре. И кажется, что каталонскую машину никто не в силах остановить. Однако "Атлетик" из Бильбао знает, как подступиться к Месси и Ко, что баски и продемонстрировали в прошлом году в битве за Суперкубок Испании. В этот раз "львы" снова попытаются испортить праздник "блаугране".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Барселона" – "Атлетик". Начало в 22:30, не пропустите!