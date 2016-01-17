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    Городов: «Стараюсь предвидеть развитие событий на поле, как Нойер»

    Голкипер "Терека" Евгений Городов рассказал, кому из современных вратарей он симпатизирует.

    Кто из вратарей вам сейчас нравится в мире?

    – У меня никогда не было кумира среди голкиперов. Нравится стиль игры Нойера. Он не просто стоит в рамке. Для того чтобы добиваться результатов, надо читать игру, предвидеть моменты. Немец как раз и удивил всех тем, что начал подстраховывать линию обороны. Это говорит о том, что он читает игру. Я тоже стараюсь предвидеть развитие событий на поле. Причем это пошло давно. Раньше отец всегда выговаривал мне за то, что выбегаю из вратарской площади. Говорил, чтобы я стоял в штрафной.

    Источник: Eurofootball

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    17.01.2016 09:21
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