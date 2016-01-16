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    Лига 1. «Нант» и «Генгам» не выявили победителя и другие результаты

    В матче 21-го тура Лиги 1 «Генгам» сыграл вничью с «Нантом» со счетом 2:2. Первые три гола забили игроки «Генгама»: в чужие ворота мячи отправили Бенезе и Салибур, автоголом отметился Кербра. Окончательный счет установил Сабали.

    В других встречах тура «Труа» уступил «Ренну», «Бордо» одолел «Лилль», «Газелек» и «Реймс» разошлись миром, «Бастия» оказалась сильнее «Монпелье».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

    Генгам – Нант – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бенезе, 3; 2:0 – Салибур, 24; 2:1 – Кербра (в свои ворота), 64; 2:2 – Сабали, 90.

    Труа – Ренн – 2:4 (2:3)

    Голы: 1:0 – Камю, 7; 2:0 – Жан, 16; 2:1 – Диане (с пенальти), 21; 2:2 – Дембеле, 29; 2:3 – Диане (с пенальти), 38; 2:4 – Грошицки, 82.

    Бордо – Лилль – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Диабате, 51.

    Газелек – Реймс – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Бутаиб, 2; 1:1 – Де Превилль, 22; 1:2 – Де Превилль, 31; 2:2 – Джокович, 72.

    Бастия – Монпелье – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Аите, 48.

    Удаления: Фофана, 65; Конгре, 68.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2016 23:52
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