«Тулуза» – «ПСЖ». Смотреть онлайн

"ПСЖ" продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, а отставание от идущим вторым "Анжера" составляет 20 очков. "Тулуза" же изо всех сил пытается сохранить прописку в высшем свете. Ждем разгрома в битве безоговорочного лидера и аутсайдера?

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.