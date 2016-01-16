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    Ярмоленко продолжит карьеру в «Эвертоне», «Тоттенхэме» или «Боруссии»

    По информации английского журналиста Йэна Эбрамса, хавбек киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко покинет украинский клуб в январе. Игрок продолжит карьеру в "Эвертоне", "Тоттенхэме" или дортмундской "Боруссии".

    Как сообщалось ранее, "Эвертон" готов заплатить за Ярмоленко 28 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги Ярмоленко провел 15 матчей, забил восемь мячей и отдал семь результативных передач. В Лиге чемпионов на счету полузащитника пять игр и два гола.

    Источник: Twitter

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    16.01.2016 00:15
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