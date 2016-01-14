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    Венгер прокомментировал подписание Эль-Ненни

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о сильных сторонах новичка команды полузащитника Мохамеда Эль-Ненни.

    «Я верю, что Эль-Ненни станет хорошим усилением состава. Мохамед не переходил сразу в большой клуб, он сперва провел некоторый промежуток времени в Европе. Поэтому способность Эль-Ненни адаптироваться вызывает меньше вопросов. Мохамеду 23 года, и он уже имеет опыт выступлений в еврокубках и чемпионате Швейцарии.

    Эль-Ненни легко приспосабливается к различным ролям в полузащите. Мохамед способен играть от своей штрафной до чужой, может выполнять функции опорника. Это многообещающее усиление для «Арсенала». Мы хотели заполучить вариативного футболиста. Я хотел приобрести хавбека, умеющего играть в обороне и в то же время способного действовать от штрафной до штрафной.

    Сильные стороны Эль-Ненни – техническая оснащенность, видение поля, ум, дисциплинированность и физическая готовность к выступлениям на высоком уровне. Думаю, физические данные Мохамеда позволяют играть на топ-уровне.

    Ему нужно будет приноровиться к единоборствам. В Премьер-лиге нужна сила, чтобы выжить. Полагаю, в этом плане может потребоваться адаптация. Но в целом у Эль-Ненни есть все, чтобы справиться», – сказал француз.

    Напомним, что 23-летний египтянин перешел в лондонский клуб сегодня.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    14.01.2016 17:19
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