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    Бериццо: «Нолито уходит? Я ничего об этом не знаю»

    Наставник «Сельты» Эдуардо Бериццо заявил, что ему ничего неизвестно о переходе форварда Нолито в «Барселону», информирует Marca.

    «Руководство клуба ничего мне об этом не говорило. Слухи о Нолито для меня не новость, уже не первый раз отвечаю на подобный вопрос. Если он все-таки уйдет, то «Сельта» должна найти ему замену, об этом я уже говорил», – сказал Бериццо.

    Накануне появилась информация, что этой зимой Нолито перейдет в стан сине-гранатовых на правах аренды, а летом будет выкуплен каталонским клубом.

    Источник: Marca

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    14.01.2016 09:21
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